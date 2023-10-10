В США обвинили Украину в продаже западного оружия палестинским боевикам

Бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что палестинская группировка ХАМАС может использовать западное оружие, полученное Украиной от НАТО, и затем проданное боевикам.

«Если у ХАМАС есть противотанковые управляемые ракеты, которые мы отправили Украине и которые попали к ХАМАС, у Израиля будут большие проблемы», — сказал он.

До этого конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин не исключила, что боевики ХАМАС могли получить доступ к американскому оружию и использовать его при атаке на Израиль. По ее словам, вооружение могло поступить с Украины или Афганистана.

7 октября 2023 года силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ Израиль начал военную операцию «Железные мечи» и официально объявил о переходе страны в состояние войны.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.