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Путин примет участие в Российской энергетической неделе

Путин примет участие в Российской энергетической неделе с премьером Ирана

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что 11 октября он вместе с премьером Ирака Мухаммедом ас-Судани посетит мероприятия в рамках Российской энергетической недели в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин отметил, что у РФ и Ирана много задач в двустороннем плане, которые лидеры намерены обсудить.

«А завтра мы примем совместное участие в Российской энергетической неделе. Это хорошее, солидное международное мероприятие, событие в сфере мировой энергетики, где специалисты, эксперты могут собраться вместе и поговорить о дне сегодняшнем, о ближайшей и более отдаленной перспективе», — сказал Путин.

Ранее Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Эбрахимом Раиси, собеседники обсудили вопросы в том числе по обстановке в Нагорном Карабахе. По данным пресс-службы Кремля, главами государств проведен обмен мнениями по ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Также Путин и Раиси затронули вопросы вокруг проблематики нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Известно, что Путин рассказал иранскому коллеге о деятельности Российского миротворческого контингента.

До этого иранский МИД заявил, что Тегеран считает Нагорный Карабах частью Азербайджана.

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