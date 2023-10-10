В МИД РФ заявили, что действия США повышают риск разрастания конфликта на Ближнем Востоке

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что США переброской авианосной ударной группы в восточную часть Средиземного моря к берегам Ближнего Востока повышает риски эскалации палестино-израильского конфликта и вовлечения в него новых сторон, передает РИА Новости.

«Чревато долгосрочными и очень серьезными последствиями и для региона, и для мира», — сказала она.

Также Мария Захарова призвала желающих покинуть Израиль воспользоваться регулярными рейсами сейчас, в условиях, когда эксперты дают неутешительные прогнозы дальнейшего развития ситуации в регионе.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее стало известно, как Египет и Сирия чуть не уничтожили Израиль в Судный день.