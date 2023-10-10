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Глава МАГАТЭ рассказал об обещании Зеленского не обстреливать ЗАЭС

Гросси: Зеленский обещал напрямую не обстреливать ЗАЭС

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал ему напрямую не обстреливать Запорожскую АЭС, пишет Guardian.

Зеленский добавил, что при этом «рассматриваются все другие варианты».

Ранее генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) избрала новых членов Совета управляющих организации. В их число вошли Армения и Украина, сообщает постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале.

Отмечается, что на 2 места в Совете, отведенных Восточноевропейской группе, претендовали Азербайджан, Армения и Украина.

До этого сообщалось, что действующий генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси продолжит занимать свой пост до 2 декабря 2027 года, его кандидатуру утвердили делегаты 67-й генеральной конференции организации.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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