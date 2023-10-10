МИД России призвал воспользоваться регулярными рейсами из Израиля

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга призвала желающих покинуть Израиль использовать регулярные рейсы сейчас, когда есть такая возможность, в условиях неутешительных прогнозов экспертов по дальнейшему развитию ситуации в регионе, передает ТАСС.

«Изъявляющих желание покинуть территорию Израиля могут и должны этим воспользоваться сейчас, дабы потом не требовать каких-то дополнительных возможностей. Сейчас эти возможности есть, тенденции очевидны», — сказала она.

Российский МИД также сообщил, что две российские авиакомпании — Red Wings и «Азимут» — продолжают выполнять рейсы из Тель-Авива. Перелеты осуществляются по маршрутам Сочи — Тель-Авив, Махачкала — Тель-Авив и Минеральные Воды — Тель-Авив.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее премьер Израиля Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.