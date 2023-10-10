В МИД РФ заявили о подходящем времени для обмена пленными между Ереваном и Баку

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в настоящее время созрели хорошие условия для обмена пленными между Азербайджаном и Арменией по принципу «всех на всех». Ее лова на брифинге передает РИА Новости.

По словам Захаровой, российская сторона исходит из того, что при любой ситуации к удерживаемым лицам должны применяться нормы гуманитарного права.

«Мы неоднократно призывали партнеров в двустороннем и трехстороннем формате завершить обмен пленными по принципу «всех на всех». Сейчас для этого, на наш взгляд, созрели очень хорошие условия», — сказала дипломат.

Захарова отметила, что Москва надеется на успешное решение данного вопроса.

До этого в ходе своего выступления в Совете Безопасности ООН министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян призвал осудить бои и удары по гражданской инфраструктуре в Карабахе и немедленно развернуть межведомственную миссию ООН в этом регионе.

Республика Нагорный Карабах (самоназвание Арцах) провозгласила независимость в 1991 году, но не получила признания со стороны государств—членов ООН, даже Армении. На протяжении почти 30 лет республика фактически находилась вне контроля Баку, на ее территории действовал местный режим, который поддерживался Ереваном. Стабилизацией ситуации в регионе занимался российский миротворческий контингент, однако перестрелки между армянской и азербайджанской стороной в регионе почти не прекращались.

Ситуация обострилась в мае 2020 года. В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ предусматривал введение на территорию НКР российских миротворцев, обмен пленными, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев.

19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе.

20 сентября Баку и Карабах с помощью российских миротворцев договорились о прекращении огня. В соответствии с соглашением, вооруженные подразделения Карабаха будут расформированы, а его тяжелая техника выведена и сдана. При этом реализацию этого процесса будет контролировать российская миротворческая миссия.

Ранее США пообещали помочь выходцам из Карабаха.