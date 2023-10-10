Медведев ответил Зеленскому на сравнение атак ХАМАС и спецоперации РФ на Украине

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявление Владимира Зеленского, сравнившего атаки радикального палестинского движения ХАМАС с российской спецоперацией на Украине.

Выступая на Парламентской ассамблее НАТО в Копенгагене, украинский лидер сказал, что российская спецоперация на Украине похожа на нападение ХАМАС на Израиль.

«С наркоманами бессмысленно говорить на языке разума, призывать включить мозги. Их нет, они сгорели под воздействием белого порошка», — написал он в своем Telegram-канале.

Он также заявил, что при таких сравнениях можно сказать, что «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГИЛ) является «традиционным партнером украинского режима», выполняющим его задания по всей планете, получающим от Киева «крупные спонсорские взносы» и разнообразное оружие, украденное из поставок НАТО.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса».

В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию «Железные мечи», направленную против ХАМАС. Израильские наносят удары по объектам ХАМАС в секторе Газа.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Россию прекратить «голодные игры».