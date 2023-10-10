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Медведев счел ИГ* традиционным партнером украинского режима

Медведев назвал ИГ партнером украинского режима, выполняющим его задания в мире

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Екатерина Штукина/РИА Новости

ИГИЛ (организация запрещена в России) — традиционный партнер украинского режима, который выполняет его террористические задания в мире. Об этом заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Таким образом он прокомментировал заявление главы Украины Владимира Зеленского что за движением ХАМАС стоит Россия.

«Поэтому надо отвечать так: ИГИЛ <…> — традиционный партнер украинского режима, выполняющий его террористические задания по всей планете», — написал Медведев.

Он подчеркнул, что киевские власти признают близость позиций двух идеологий: бандеровской и ИГИЛ.

В начале октября замруководителя Совбеза России оценил желание Евросоюза принять Украину в содружество до 2030 года. По его словам, политики из стран Европейского союза (ЕС) не исключают вступления Украины в региональное содружество, что свидетельствует об их вере в способность «нынешнего бандеровского государства» просуществовать до этого момента.

Ранее Медведев рассказал о запасах оружия у России.

*   организация запрещена в России
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