Эксперт по делам Евросоюза исследовательского центра Bruegel Ребекка Кристи заявила, что Об этом сообщает агентство Reuters.

«Кто бы ни возглавил Еврокомиссию после окончания срока полномочий (действующего председателя ЕК Урсулы. — «Газета.Ru») фон дер Ляйен в середине 2024 года, столкнется с бюджетными проблемами, которые, если их не решить, могут поставить под угрозу весь ЕС», — говорится в сообщении.

Она также отметила, что страны ЕС еще со времен пандемии коронавируса хотят договориться о новых источниках доходов, но никакого решения так и не было принято.

Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что членство республики в Евросоюзе (ЕС) важнее ее государственности. На вопрос журналистов, не стоит ли Молдове стать частью Румынии, таким образом войдя в состав Евросоюза и НАТО, Речан заявил, что это «не важно».

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале отреагировала на слова главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о том, что «членство в Евросоюзе дается по заслугам стран-кандидатов». Как заявила дипломат, теперь русофобия является критерием вступления в ЕС.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель сделал признание о пути Украины в ЕС.