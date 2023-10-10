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В Финляндии прокомментировали повреждение газопровода Balticconnector

Президент Финляндии: повреждение Balticconnector было из-за внешнего воздействия

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Mindaugas Kulbis/AP

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что повреждение газопровода Balticconnector, который соединяет Финляндию и Эстонию через Финский залив, возможно является результатом внешнего воздействия и будет расследоваться при поддержке НАТО, сообщает РИА Новости.

«Вероятно, повреждение как газопровода, так и телекоммуникационного кабеля является результатом внешнего воздействия. Причина повреждения пока не ясна, и расследование продолжается в сотрудничестве между Финляндией и Эстонией», — заявил Ниинистё.

Он добавил, что сегодня, 10 октября, провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсем Столтенбергом и заручился полной поддержкой Североатлантического альянса в проведении расследования этого инцидента.

Ранее газ в Евросоюзе вырос в цене на 10% на фоне новостей о перекрытии газопровода Balticconnector.

Рост цен произошел после того, как стало известно о перекрытии Balticconnector из-за возможной утечки.

Ранее стало известно, сколько газа удалось накопить Европе.

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