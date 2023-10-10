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В МИД РФ призвали не ждать скорого снижения напряженности между Израилем и Палестиной

Захарова: снижения напряженности конфликта Израиля и Палестины не ожидается

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MFA Russia/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что снижения напряженности в зоне палестино-израильского конфликта в ближайшее время не ожидается. Ее слова на брифинге передает ТАСС.

«Относительно того, насколько будет развиваться ситуация дальше, как мы видим, и об этом говорят непосредственно обозреватели и эксперты в самом регионе, снижения напряженности, к сожалению, в ближайшее время не ожидается», — сказала дипломат.

До этого спикер Госдумы России Вячеслав Володин обвинил страны Запада, которые поставляют оружие Украине, в содействии напряженности в мире, в частности в палестино-израильском конфликте.

Министр по гражданским делам Палестины Хусейн аль-Шейх заявлял, что палестинское руководство провело и проводит обширные контакты с мировыми лидерами, чтобы немедленно остановить разрушительную войну в секторе Газа.

Утром 10 октября член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук заявлял в интервью телеканалу Al-Jazeera, что палестинское движение осуществило цели своей операции в Израиле и теперь открыто к любым обсуждениям и политическому диалогу.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

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Война в Израиле
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