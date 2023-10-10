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Экс-советник Кучмы заявил о падении интереса к Украине в международной повестке

Экс-советник Кучмы Соскин: Израиль вытесняет Украину из повестки дня на Западе

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Олег Соскин/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин выразил мнение, что события в Израиле стирают Украину из повестки дня на Западе. Об этом он заявил на своем YouTube-канале.

«Израиль полностью стирает Украину, Зеленского, помощь Киеву, в общем, все стирает. Израиль стирает Украину с повестки дня», — констатировал Соскин.

Он подчеркнул, что на Западе начали требовать перенаправить в Израиль помощь, которая предназначалась для Киева. По словам политолога, западные политики также теряют желание помогать Владимиру Зеленскому. В качестве примера Соскин напомнил об отмене выступления главы Украины в румынском парламенте.

«Это колоссальный удар для Украины», — подытожил политолог.

Ранее американский сенатор Джош Хоули на фоне происходящей ситуации на Ближнем Востоке призвал предоставить Израилю все финансовые средства, которые предполагались для Украины.

До этого G4Media сообщало, что парламент Румынии отменил выступление Зеленского, который прибыл в Бухарест и собирался выступить перед румынскими депутатами.

«Руководство парламента во вторник приняло решение, что первоначально назначенное сегодня совместное заседание в честь президента Украины Владимира Зеленского больше не состоится», — говорится в заявлении.

Ранее экс-сотрудник ЦРУ указал на изменения в поведении Зеленского из-за войны в Израиле.

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