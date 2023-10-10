Путин призвал создать независимое палестинское государство

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с премьером Ирака Мухаммедом ас-Судани заявил о необходимости решить вопрос о создании суверенного палестинского государства, передает ТАСС.

Глава российского государства отметил, что в США при попытке монополизировать урегулирование на Ближнем Востоке не учли «интересов палестинского народа».

«Имею в виду прежде всего необходимость реализации решений Совета безопасности Организации Объединенных Наций по созданию независимого суверенного палестинского государства», — сказал он.

Также Владимир Путин Путин отметил, что все стороны конфликта в Израиле должны стремиться свести к нулю ущерб гражданскому населению.

Президент России выразил сожаление из-за обострения ситуации в Израиле, назвав это ярким примером провала политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США пытаются монополизировать посреднические усилия по урегулированию конфликта между Палестиной и Израилем.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.