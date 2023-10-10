Боррель заявил, что Евросоюз не прекратит помогать Палестине

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз сохранит в силе финансовую поддержку Палестины. Об этом дипломат заявил в ходе встречи со странами Персидского залива в Омане, передает ТАСС.

«Это уже было прояснено, но я хочу подчеркнуть, что Евросоюз не прекратит перевод средств для Палестинской автономии. Необходимо, чтобы оккупированные палестинские территории продолжали получать необходимую помощь», — сказал Боррель.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее Боррель заявил, что пригласил глав министерств иностранных дел Израиля и Палестины на встречу ЕС по Ближнему Востоку. Вместе с этим Боррель заявлял в соцсети X (бывшая Twitter), что пересмотр помощи палестинцам со стороны Евросоюза не предусматривает приостановку текущих платежей.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.