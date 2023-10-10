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Путин заявил об успешной координации Ираком и РФ работы ОПЕК+

Путин: РФ и Ирак успешно сотрудничают в ОПЕК+ для устойчивости на энергорынках

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия и Ирак успешно координируют работу в ОПЕК+ для стабилизации на мировых энергетических рынках, заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани, передает пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что основным направлением взаимодействия двух стран является энергетика. Российские компании успешно работают в Ираке и в дальнейшем сотрудничество будет еще более эффективным и перспективным, отметил президент. В частности, общий объем инвестиций российских компаний в Ираке составил $19 миллиардов, отметил Путин.

Глава государства указал, что в прежние десятилетия Россия много сделала для строительства отношений с Ираком, и прежде всего в экономике. В прошлом году объем товарооборота между странами вырос на 43%, однако в этом году он снизился, обратил внимание президент РФ. Визит ас-Судани в Россию Путин назвал весьма своевременным.

В 2023 году Россия и Ирак отметят 80-летие установления дипломатических отношений.

Как заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, визит премьер-министра Ирака станет важным событием, особенно на фоне событий на Ближнем Востоке.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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