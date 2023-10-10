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Путин обвинил США в провальной политике на Ближнем Востоке

Путин назвал обострение на Ближнем Востоке примером провала политики США

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин выразил сожаление из-за обострения ситуации в Израиле, назвав это ярким примером провала политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, передает РИА Новости.

Путин подчеркнул, что встреча с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани проходит на фоне мировых кризисов.

«Это яркий пример провала политики США на Ближнем Востоке, которые пытались монополизировать урегулирование, но не были озабочены поиском компромиссов, которые были бы приемлемы для обеих сторон, а, наоборот, продвигали свои собственные представления о том, как это должно быть сделано, оказывали давление на обе стороны», — пояснил Путин.

При этом глава российского государства указал, что интересы коренного палестинского народа никогда не учитывались.

«Имею в виду прежде всего необходимость реализации решений Совбеза Организации Объединенных Наций по созданию независимого суверенного палестинского государства», — заключил президент России.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США пытаются монополизировать посреднические усилия по урегулированию конфликта между Палестиной и Израилем.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

Все новости на тему:
Война в Израиле
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