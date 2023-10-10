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В Польше заявили, что уход в отставку высокопоставленных военных «помогает Путину»

Генерал Полько: добровольная отставка высокопоставленных военных на руку Путину

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Dominika Zarzycka/Sipa USA/Reuters

Польский генерал Роман Полько заявил, что добровольный уход в отставку начальника Генштаба армии Раймунда Анджейчака и оперативного командующего вооруженными силами Томаша Пиотровского помогает президенту России Владимиру Путину и «людям, которые угрожают Польше». Об этом он заявил в беседе с Polstat News.

«Вы можете подать заявление об увольнении … но всегда нужно указывать причины… Сейчас у нас волна спекуляций, потому что различные кандидаты в Сейм и Сенат хотят нажить политический капитал», — заявил генерал.

Он отметил, они выбрали неудачный момент для ухода со своих должностей накануне выборов, так как это вызвало «политическую бурю» в стране.

Полько призвал ушедших в отставку Анджейчака и Пиотровского объяснить свои действия, потому что их решение, по мнению генерала, помогает Владимиру Путину и людям, которые угрожают безопасности государства.

До этого в беседе с Польским агентством печати (РАР) пресс-секретарь Генштаба польской армии Ионна Клейшмит подтвердила информацию об отставке Анджейчака. Она подчеркнула, что командующий, как и любой солдат, имеет право уйти с должности без объяснения причин.

Представитель Оперативного командования вооруженных сил Польши Яцек Горышевский также сообщили PAP, что Пиотровский расторг свои трудовые отношения.

Ранее Польша передала изъятую у посольства РФ базу отдыха военным.

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