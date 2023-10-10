Лавров посетит Китай и проведет переговоры с коллегой Ван И

Министр иностранных дел Сергей Лавров намерен провести переговоры с китайским коллегой Ван И в ходе своего визита в Китай. Об этом сообщает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«В ходе пребывания министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Пекине, — ожидается, что это состоится в период с 16 по 18 октября в связи с проведением третьего международного форума «Один пояс — один путь», — сообщила Захарова.

Ранее сообщалось, что Захарова обратила внимание на серьезный провал разведывательных служб Соединенных Штатов, не оповестивших о вероятном обострении палестино-израильского конфликта. Также Захарова подчеркнула, что во время интервью журналистам американских телеканалов государственный секретарь США Энтони Блинкен не стал комментировать просчеты разведслужб, допустивших обострение обстановки на Ближнем Востоке.

По словам представителя МИД РФ, Вашингтон «проморгал крупнейшее военное столкновение у ближайшего союзника».

До этого в США оценили вероятность объединения военной помощи Украине и Израилю. Конгрессмен-республиканец от штата Флорида Марио Диас-Баларт скептически отнесся к такой возможности.

Ранее в США предрекли окончание эпохи гегемонии Вашингтона из-за Израиля.