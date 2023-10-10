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Российские депутаты денонсировали Конвенцию о защите нацменьшинств

Госдума приняла закон о денонсации конвенции СЕ о защите нацменьшинств

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РИА Новости

Государственная Дума РФ на пленарном заседании приняла законопроект о денонсации Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств (конвенция Совета Европы, подписанная 1 февраля 1995 года), предложенный президентом РФ Владимиром Путиным. Это следует из электронной базы нижней палаты парламента.

Далее документ должен быть рассмотрен Советом Федерации и президентом.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что резолюцией Комитета министров Совета Европы от 27 сентября 2022 года были существенно ограничены полномочия российского эксперта в Консультативном комитете, созданном для осуществления мониторинга выполнения участниками конвенции своих обязательств в области защиты национальных меньшинств. Кроме того, у РФ нет возможности участвовать в выработке решений по интересующим вопросам и отслеживать случаи нарушения прав русскоязычного населения.

Конвенция о защите национальных меньшинств была подписана от имени РФ в Страсбурге 28 февраля 1996 года.

Путин внес в Госдуму проект о денонсации конвенции СЕ о защите нацменьшинств 29 сентября.

Ранее Путин подписал закон о повышении призывного возраста.

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