В Москве начались переговоры Путина с премьером Ирака

Президент Владимир Путин принимает в Кремле премьер-министра Ирака Мухаммеда ас-Судани, сообщает РИА Новости.

По словам пресс-секретаря российского лидера, Дмитрия Пескова, встреча двух лидеров проходит в представительском кабинете Кремля. Путин и ас-Судани проводят переговоры впервые — после официальной части, переговоры лидеров России и Ирака продолжатся тет-а-тет во время рабочего завтрака.

Несмотря на обострение палестино-израильского конфликта, визит ас-Судани был запланирован заранее — и кроме ситуации в секторе Газа стороны также планируют обсудить вопросы развития и многопланового российско-иракского сотрудничества.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил значение визита в Россию премьер-министра Ирака Мухаммеда ас-Судани и планируемые переговоры с российским лидером.

Он подчеркнул, что Россию и Ирак связывает 80-летняя история дипломатических отношений, насыщенные проекты и другие виды взаимодействия.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».