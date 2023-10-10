Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Власти Палестины проводят контакты с мировыми лидерами для прекращения ударов по Газе

Министр Шейх: Палестина активно контактирует с мировыми лидерами для защиты Газы

close
100%
Saleh Salem/Reuters

Палестинское руководство провело и проводит обширные контакты с мировыми лидерами, чтобы немедленно остановить разрушительную войну в секторе Газа. Об этом заявил Хусейн аль-Шейх, министр по гражданским делам Палестины, отвечающий за отношения между Израилем и Палестиной, его слова приводит Al-Watan Voice.

По его словам, палестинское руководство работает над тем, чтобы остановить пролитие крови, разрушения и насильственные перемещения людей.

Аль-Шейх также потребовал в срочном порядке доставить продовольствие и медикаменты в сектор Газа.

Накануне министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что отдал приказ полностью заблокировать сектор Газа. Оценивая ситуацию в Южном командовании, он подчеркнул, что теперь в Газе не будет ни электричества, ни еды, ни топлива, все перекрыто израильскими силами.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий