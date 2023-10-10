Власти Палестины проводят контакты с мировыми лидерами для прекращения ударов по Газе

Палестинское руководство провело и проводит обширные контакты с мировыми лидерами, чтобы немедленно остановить разрушительную войну в секторе Газа. Об этом заявил Хусейн аль-Шейх, министр по гражданским делам Палестины, отвечающий за отношения между Израилем и Палестиной, его слова приводит Al-Watan Voice.

По его словам, палестинское руководство работает над тем, чтобы остановить пролитие крови, разрушения и насильственные перемещения людей.

Аль-Шейх также потребовал в срочном порядке доставить продовольствие и медикаменты в сектор Газа.

Накануне министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что отдал приказ полностью заблокировать сектор Газа. Оценивая ситуацию в Южном командовании, он подчеркнул, что теперь в Газе не будет ни электричества, ни еды, ни топлива, все перекрыто израильскими силами.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.