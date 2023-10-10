Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Представитель Белого дома Кирби чуть не заплакал в прямом эфире, говоря об Израиле

Представитель Белого дома Кирби чуть не заплакал в эфире, обсуждая Израиль

Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби едва не заплакал в прямом эфире телеканала CNN, когда обсуждал с ведущим нападение ХАМАС на Израиль. На это обратил внимание New York Post.

Как отмечается в тексте, Кирби «едва не лишился дара речи» в понедельник, когда ведущий CNN Джейк Таппер спросил его об «ужасающих кадрах», появившихся в сети после вторжения ХАМАС на территорию Израиля.

«Я… Простите. Это очень… Простите. Очень тяжело смотреть на эти кадры... Это люди. Они члены семьи, они друзья, они любимые, кузены, братья, сестры. Да, это трудно, и я приношу извинения», — заявил представитель Белого дома.

Ведущий CNN в свою очередь заметил, что Кирби «не за что извиняться».

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее в ХАМАС заявили, что выполнили цели в Израиле и теперь готовы к переговорам.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий