Представитель Белого дома Кирби чуть не заплакал в прямом эфире, говоря об Израиле

Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби едва не заплакал в прямом эфире телеканала CNN, когда обсуждал с ведущим нападение ХАМАС на Израиль. На это обратил внимание New York Post.

Как отмечается в тексте, Кирби «едва не лишился дара речи» в понедельник, когда ведущий CNN Джейк Таппер спросил его об «ужасающих кадрах», появившихся в сети после вторжения ХАМАС на территорию Израиля.

«Я… Простите. Это очень… Простите. Очень тяжело смотреть на эти кадры... Это люди. Они члены семьи, они друзья, они любимые, кузены, братья, сестры. Да, это трудно, и я приношу извинения», — заявил представитель Белого дома.

Ведущий CNN в свою очередь заметил, что Кирби «не за что извиняться».

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее в ХАМАС заявили, что выполнили цели в Израиле и теперь готовы к переговорам.