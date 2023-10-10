Израиль заявил, что не призывал жителей Газы уезжать в Египет

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что официального призыва к жителям Газы уезжать в Египет не было. Об этом говорится в распространенном пресс-службой ведомства документе, передает ТАСС.

В документе отмечается, что в последние дни ЦАХАЛ дал указание населению сектора Газа дистанцироваться от специально установленных зон.

«Подчеркиваем, что официального призыва Израиля к жителям сектора Газа покинуть сектор Газа в Египет не существует», — заявили военные.

Ранее израильская армия объявила, что начала массированный обстрел по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

7 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации. В своем обращении к нации он заявил, что гражданское население должно уехать оттуда, «потому что мы будем действовать в полную мощь» для уничтожения ХАМАС.

Ранее Нетяньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».