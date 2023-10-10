Россия готова к консультациям с ближневосточным квартетом

Заместитель министра обороны России Сергей Вершинин заявил, что страна готова к консультациям в составе «ближневосточного квартета», однако США могут быть к этому не готовы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы считаем, что ООН, генсекретарь и председатель Совета Безопасности ООН, которым в настоящий момент является Бразилия, могли бы сыграть достаточно полезную и активную роль с тем, чтобы попытаться найти вариант преодоления конфликта», — сказал Вершинин.

Ранее сообщалось, что Вершинин обсудил с генсеком Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспан и замгенсекретаря ООН Мартином Гриффитсом тему доступа российских удобрений и зерновых на мировые рынки.

Как рассказали в МИД, в ходе встречи делегации обсудили заключенные 22 июля 2022 года Стамбульские договоренности. Они обменялись мнениями по вопросу налаживания беспрепятственного доступа удобрений и зерновых из России на мировые рынки в интересах глобальной продовольственной безопасности и поддержки нуждающихся стран, а также по вопросам устранения возникших из-за санкций препятствий.

Ранее МИД РФ сообщил о завершении переговоров по переработке 1 млн т зерна в Турции.