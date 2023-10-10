В США рассказали об успешном применении бомбардировщиков Су-34 в зоне СВО

Российская Федерация увеличила производство истребителей Су-34, которые успешно применяются в зоне проведения спецоперации на Украине, пишет американский журнал Military Watch.

«В начале сентября Су-34 продемонстрировал совместимость с … гиперзвуковой баллистической ракетой «Кинжал», которой истребители могут поражать цели на расстоянии 2000 км», — отмечается в материале.

По данным Military Watch, производство отечественного истребителя, способного нести подобное вооружение увеличилось в четыре раза после успешного применения в ходе спецоперации, включая уничтожение ЗРК Patriot.

Установка баллистических ракет «Кинжал» на Су-34 «революционизирует возможности» истребителей данного класса, пишет журнал.

Ранее сообщалось, что российские фронтовые бомбардировщики Су-34 получили возможность нести крылатые ракеты большой дальности.

До этого военный аналитик Драго Босник заявлял, что российские истребители-бомбардировщики Су-34, вооруженные гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», стали серьезной угрозой для Вооруженных сил Украины и НАТО.

Ранее в ВСУ признали, что неспособны противостоять российским авиабомбам.