В Госдуме подготовят механизм отзыва ратификации договора о запрещении ядерных испытаний

Комитет Госдумы по международным делам подготовит механизм отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) к 18 октября. Об этом сообщил журналистам глава комитета, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, передает ТАСС.

Как рассказал Слуцкий, проект закона прорабатывается и находится «в высокой степени готовности».

«Рассчитываем выйти на финишную прямую к следующей среде — 18 октября. Дату рассмотрения этого вопроса определит Совет Думы», — сказал глава комитета.

Он выразил уверенность, что документ поддержат депутаты всех думских фракций.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что у России не остается выбора, кроме как привести ситуацию с дератификацией ДВЗЯИ к зеркальной с США.

Ранее Далай-лама призвал избавиться от ядерного оружия.