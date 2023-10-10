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В Испании призвали ЕС увеличить помощь палестинскому народу

Глава МИД Испании Альбарес: ЕС должен помогать палестинцам больше, а не меньше

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Sven Hoppe/Global Look Press

Народ Палестины нуждается в увеличении помощи со стороны Европейского союза, а не в сокращении этой поддержки. С таким заявлением выступил исполняющий обязанности главы МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью радио Cadena SER.

По его словам, ситуация указывает на то, что ЕС потребуется собрать много гуманитарной помощи для палестинцев. При этом он подчеркнул, что нельзя смешивать радикальное исламистское движение ХАМАС, которое на прошедших выходных совершило беспрецедентное нападение на Израиль, со всем палестинским народом, имеющим огромные потребности.

Во время будущей встречи 10 октября глав МИД ЕС Альбарес намерен настоять на продолжении оказания помощи Палестине, поскольку считает, отказываться от этого «контрпродуктивно». По словам министра, сами палестинцы боятся нападение ХАМАС и видят в них зверство.

Министр также добавил, что несмотря на то, что вопрос об эвакуации граждан Испании не рассматривается, правительство уже организует операцию по возвращению 100 испанцев, находящихся в Израиле по туристическим или деловым причинам, на военном самолете.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.

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