Высокопоставленные польские генералы ушли в отставку

Начальник Генштаба польской армии генерал Раймунд Анджейчак и оперативный командующий вооруженными силами страны генерал Томаш Пиотровский подали прошение об отставке, сообщает Польское агентство печати (PAP).

В беседе с агентством пресс-секретарь Генштаба польской армии Ионна Клейшмит подтвердила информацию об отставке Анджейчака. Она подчеркнула, что командующий, как и любой солдат, имеет право уйти с должности без объяснения причин.

Представитель Оперативного командования вооруженных сил Польши Яцек Горышевский также сообщили PAP, что Пиотровский расторг свои трудовые отношения.

Причины ухода военных с высокопоставленных должностей не уточняются.

До этого польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Польша в случае полномасштабной войны вряд ли смогла бы противостоять российским войскам.

По словам Скшипчака, без помощи НАТО выдержать первый удар российской армии польским войскам было бы трудно. В соответствии с прежними военными планами, отметил генерал, прибытие американских войск Польшу заняло бы до трех месяцев.

Ранее Польша передала изъятую у посольства РФ базу отдыха военным.