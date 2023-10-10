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Высокопоставленные польские генералы ушли в отставку

PAP: глава Генштаба Польши и оперативный командующий армией подали в отставку

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Global Look Press

Начальник Генштаба польской армии генерал Раймунд Анджейчак и оперативный командующий вооруженными силами страны генерал Томаш Пиотровский подали прошение об отставке, сообщает Польское агентство печати (PAP).

В беседе с агентством пресс-секретарь Генштаба польской армии Ионна Клейшмит подтвердила информацию об отставке Анджейчака. Она подчеркнула, что командующий, как и любой солдат, имеет право уйти с должности без объяснения причин.

Представитель Оперативного командования вооруженных сил Польши Яцек Горышевский также сообщили PAP, что Пиотровский расторг свои трудовые отношения.

Причины ухода военных с высокопоставленных должностей не уточняются.

До этого польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Польша в случае полномасштабной войны вряд ли смогла бы противостоять российским войскам.

По словам Скшипчака, без помощи НАТО выдержать первый удар российской армии польским войскам было бы трудно. В соответствии с прежними военными планами, отметил генерал, прибытие американских войск Польшу заняло бы до трех месяцев.

Ранее Польша передала изъятую у посольства РФ базу отдыха военным.

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