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В МИД РФ рассказали о ситуации с ДВЗЯИ

Рябков: РФ вынуждена привести ситуацию с ДВЗЯИ в соответствие в позицией США

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Министерство обороны РФ/РИА «Новости»

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что у России не остается выбора, кроме как привести ситуацию с дератификацией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) к зеркальной с США. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, 23 года — это достаточный срок, чтобы ратифицировать договор, но сейчас нет никаких признаков того, что США пойдут по этому пути.

«Мы считаем, что зеркальность в этом вопросе с США абсолютно необходима. <...> у нас не остается другого выбора, кроме как отбалансировать нашу позицию», — подчеркнул Рябков.

До этого Рябков говорил, что Россия должна обеспечить готовность для возобновления ядерных испытаний.

По его словам, президент России Владимир Путин отметил необходимость обеспечить готовность нашей полигонной базы к возобновлению испытательной деятельности. Но на практике испытания могут начаться только после того, как аналогичные испытания проведут США.

Ранее Далай-лама призвал избавиться от ядерного оружия.

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