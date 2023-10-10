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Песков оценил предстоящую встречу Путина и премьер-министра Ирака

Песков назвал важными переговоры Путина с премьером Ирака на фоне событий в Израиле

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Павел Бедняков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил значение визита в Россию премьер-министра Ирака Мухаммеда ас-Судани и планируемые переговоры с российским лидером.

Представитель Кремля назвал предстоящие переговоры важными контактами, особенно в свете текущей ситуации в Израиле.

По данным Пескова, российско-иракские переговоры пройдут в расширенном составе, затем Путин и ас-Судани встретятся за рабочим завтраком «в формате с глазу на глаз».

Он подчеркнул, что Россию и Ирак связывает 80-летняя история дипломатических отношений, насыщенные проекты и другие виды взаимодействия.

Вечером Кремль не исключает важного международного телефонного разговора, и, если он состоится, Кремль о нем известит, добавил Песков.

По информации пресс-службы Кремля, российский лидер и премьер-министр Ирака рассмотрят вопросы развития многопланового российско-иракского сотрудничества и актуальные темы международной повестки дня, особенно ситуацию на Ближнем Востоке. 11 октября Путин и ас-Судани также примут участие в пленарном заседании Международного форума «Российская энергетическая неделя».

Ранее агентство Reuters сообщило, что Мухаммед ас-Судани приедет в Москву 10–11 октября, где он намерен встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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