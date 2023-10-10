Кремль заявил, что нет ничего необычного в возвращении бизнесмена Фридмана в РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами завил, что не видит ничего необычного в том, что российский бизнесмен Михаил Фридман прибыл в Москву из-за обострения конфликта между Израилем и Палестиной.

«Он же гражданин Российской Федерации. Он может сюда возвращаться, здесь жить, отсюда уезжать, как и другие российские граждане», — сказал он.

9 октября Михаил Фридман заявил, что прибыл в Москву из-за обострения конфликта между Израилем и Палестиной. Он подчеркнул, он планирует вернуться в Израиль для постоянного проживания после завершения боевых действий.

По информации источника РБК, близкого к бизнесмену, в настоящее время бизнесмен находится в Москве и «планирует посещать Россию регулярно».

Фридман стал одним из первых крупных российских бизнесменов, оказавшихся под санкциями из-за начала российско-украинского конфликта. 28 февраля 2022 года ограничения на Фридмана наложил Евросоюз, а позднее, в марте, и Великобритания, где он жил. Бизнесмен жаловался, что находится в Лондоне в условиях заморозки счетов и карточек как под домашним арестом.

Ранее попавший под санкции миллиардер Авен заявлял, что не знает, как выжить в Лондоне.