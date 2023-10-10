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В Кремле оценили заявление Зеленского о «заинтересованности» РФ в войне на Ближнем Востоке

Песков раскритиковал слова Зеленского о «желании» РФ начать войну вокруг Израиля

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва негативно относится к заявлению президента Украины Владимира Зеленского о том, что РФ якобы хочет развязать войну на Ближнем Востоке.

Накануне Зеленский провел встречу с руководителями украинской разведки, главного разведывательного управления и Службы внешней разведки, а также с дипломатами по ситуации в Израиле и на Ближнем Востоке. В ходе совещания украинский лидер заявил, что Россия заинтересована в развязывании войны на Ближнем Востоке, чтобы подорвать мировое единство, усилить раздор и противоречия ради уничтожения свободы в Европе.

«Они (заявления — прим. ред.) совершенно не имеют под собой никаких основ. Мы видим совсем разные процессы, застарелый конфликт, который имеет очень глубокие корни. Многие знают предысторию, но она настолько глубока, что не все уже владеют нюансами», — сказал представитель Кремля.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.

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Война в Израиле
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