Россия может начать подготовку к возобновлению ядерных испытаний

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков заявил, что Россия должна обеспечить готовность для возобновления ядерных испытаний. Об этом сообщает ТАСС.

«Президент четко сформулировал: мы должны обеспечить готовность нашей полигонной базы к возобновлению испытательной деятельности. Но возобновление в практическом плане возможно после того, как соответствующие испытания совершат США», — сказал Рябков.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что не видит необходимости в понижении ядерного порога в доктрине России: сегодня нет такой ситуации, чтобы что-то угрожало существованию российского государства. Он подчеркнул, что все можно поменять, но он не видит в этом необходимости.

Путин считает, что нет такой ситуации, в рамках которой российской государственности и существовании России что-то бы угрожало. Президент предполагает, что никому в здравом уме не придет в голову применить ядерное оружие против России.

До этого Рябков на полях регионального семинара «Укрепление режима ядерного нераспространения» заявил, что работы по размещению тактического ядерного оружия России в Белоруссии продолжаются.

Ранее физики вычислили, где лучше всего прятаться от ядерного взрыва.