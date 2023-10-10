Россия не исключает контактов с США по конфликту на Ближнем Востоке, если будет продемонстрирована заинтересованность сторон. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

По его словам, пока контактов РФ и США по дипломатическим каналам по поводу этой темы не было. «Но они возможны, если в этом будет заинтересованность с обеих сторон», — сказал замминистра.

Рябков подчеркнул, что в зоне конфликта есть угроза дальнейшей эскалации, и РФ по линии МИД, в частности, поддерживает самые интенсивные, плотные контакты со всеми вовлеченными сторонами.

Он также рассказал, что в настоящее время Москва принимает решение о возможности эвакуации граждан РФ из зоны палестино-израильского конфликта.

Ранее посольство России в Израиле сообщило, что прилагает максимум усилий для поисков пропавших россиян.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков ранее заявил, что у США и Европы нет возможности одновременно участвовать в нескольких кризисах, поставляя в разные точки мира финансы и вооружение.

Ранее Нетяньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».