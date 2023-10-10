В Эстонии заявили о заинтересованности РФ в нападении ХАМАС на Израиль

Канцлер министерства иностранных дел Эстонии Йонатан Всевиов заявил, что Россия якобы заинтересована в нападении ХАМАС на Израиль, так как подобное развитие событий отвлечет западный мир от помощи Украине. Об этом пишет издание ERR.

«Это хорошо для России. Это хорошо для других держав, которые заинтересованы в том, чтобы наше внимание было разделено и фрагментировано и приходилось решать несколько проблем одновременно», — сказал Всевиов.

По его словам, конфликт на Ближнем Востоке «полезен тем [государствам]», чьи интересы заключаются в отвлечении Запада от противостояния РФ и Украины.

Как отметил Всевиов, необходимо «сохранить абсолютное единство Запада» и не позволить ему расколоться.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что российская военная спецоперация на Украине якобы похожа на нападение ХАМАС на Израиль, передает «Европейская правда». По его словам, «единственная разница» между Россией и ХАМАС в том, что в первом случае речь идет о стране, а во втором — о группировке.

До этого бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон сообщил, что глава Украины Владимир Зеленский «боится и нервничает», так как его страна может лишиться военной поддержки стран Запада из-за конфликта между ХАМАС и Израилем.

Ранее в МИД РФ указали на разведку США, пропустившую обострение конфликта на Ближнем Востоке.