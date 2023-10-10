Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Эстонии заявили о заинтересованности РФ в нападении ХАМАС на Израиль

В МИД Эстонии заявили, что Россия заинтересована в нападении ХАМАС на Израиль

close
100%
Mihkel Maripuu/IMAGO/Global Look Press

Канцлер министерства иностранных дел Эстонии Йонатан Всевиов заявил, что Россия якобы заинтересована в нападении ХАМАС на Израиль, так как подобное развитие событий отвлечет западный мир от помощи Украине. Об этом пишет издание ERR.

«Это хорошо для России. Это хорошо для других держав, которые заинтересованы в том, чтобы наше внимание было разделено и фрагментировано и приходилось решать несколько проблем одновременно», — сказал Всевиов.

По его словам, конфликт на Ближнем Востоке «полезен тем [государствам]», чьи интересы заключаются в отвлечении Запада от противостояния РФ и Украины.

Как отметил Всевиов, необходимо «сохранить абсолютное единство Запада» и не позволить ему расколоться.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что российская военная спецоперация на Украине якобы похожа на нападение ХАМАС на Израиль, передает «Европейская правда». По его словам, «единственная разница» между Россией и ХАМАС в том, что в первом случае речь идет о стране, а во втором — о группировке.

До этого бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон сообщил, что глава Украины Владимир Зеленский «боится и нервничает», так как его страна может лишиться военной поддержки стран Запада из-за конфликта между ХАМАС и Израилем.

Ранее в МИД РФ указали на разведку США, пропустившую обострение конфликта на Ближнем Востоке.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий