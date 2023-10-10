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Путин назвал лучший телеканал в России

Путин назвал НТВ признанным лидером российского телевидения

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Евгений Биятов/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив телекомпании «НТВ» с 30-летним юбилеем. Текст поздравительной телеграммы опубликован на официальном сайте Кремля.

Президент отметил, что за прошедшие годы «НТВ» реализовал множество ярких творческих идей, выпуская информационные, аналитические, просветительские проекты и программы.

«Сегодня «НТВ» по праву считается одним из признанных лидеров российского телевидения с замечательными, проверенными временем традициями», — подчеркнул Путин.

Он также указал на оперативность работы коллектива и достоверность освещения происходящих событий, а также соблюдение принципов журналистской этики.

Телеканал НТВ начал вещание 10 октября 1993 года.

До этого учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев поздравил российского президента Владимира Путина с днем рождения.

По мнению Малофеева, Путин вернул порядок с ваххабитами и бандитами внутри страны и вернул ее в «Русский Мир».

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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