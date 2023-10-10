В Южной Корее допустили разрастание войны в Израиле

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил о риске вовлечения в противостояние между ХАМАС и Израилем третьих стран. По его словам, этот конфликт может стать международным, передает Yonhap.

«Иран и «Хезболла» поддерживают ХАМАС. США, Великобритания, Франция, ФРГ и другие поддерживают право Израиля на самооборону. Нельзя исключать, что нынешняя ситуация превратится в международный конфликт», — считает Юн Сок Ёль.

На фоне эскалации на Ближнем Востоке он распорядился подготовить меры безопасности для граждан Южной Кореи, находящихся в зоне конфликта.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее Нетяньяху заявил, что Израиль переходит к атаке, «какой еще не было».