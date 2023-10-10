Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Медведчук рассказал о пути Европы к беззаконию

Медведчук: Европа вслед за Украиной следует по пути к беззаконию и беспределу

close
100%
РИА «Новости»

Бывший лидер запрещенной сейчас на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение «Другая Украина», заявил, что Европа вслед за Украиной скатывается в беззаконие и беспредел. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Медведчука, сегодня Европа нарушает Декларацию прав человека в отношении россиян, вводя запрет на автомобили с российскими номерами.

«С мая в Германии у россиян конфискуют личные авто на российских номерах. Ну, как не вспомнить запрет нацистов в отношении евреев иметь собственность, ездить на велосипедах, находиться в общественных местах. И это Европа, которая всегда кичилась своей толерантностью, свободами и демократическими традициями», — сказал Медведчук.

Он добавил, что сейчас для россиян в Европе не может идти речи об уважении прав и свобод, а также об уважении права собственности.

До этого Медведчук говорил о «демонтаже» украинской государственности.

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий