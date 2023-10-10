Медведчук рассказал о пути Европы к беззаконию

Бывший лидер запрещенной сейчас на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение «Другая Украина», заявил, что Европа вслед за Украиной скатывается в беззаконие и беспредел. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Медведчука, сегодня Европа нарушает Декларацию прав человека в отношении россиян, вводя запрет на автомобили с российскими номерами.

«С мая в Германии у россиян конфискуют личные авто на российских номерах. Ну, как не вспомнить запрет нацистов в отношении евреев иметь собственность, ездить на велосипедах, находиться в общественных местах. И это Европа, которая всегда кичилась своей толерантностью, свободами и демократическими традициями», — сказал Медведчук.

Он добавил, что сейчас для россиян в Европе не может идти речи об уважении прав и свобод, а также об уважении права собственности.

До этого Медведчук говорил о «демонтаже» украинской государственности.

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.