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Кипр примет эвакуируемых из Израиля иностранцев

МИД Кипра заявил, что страна примет эвакуируемых из Израиля иностранцев

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Christian Handl/Global Look Press

Кипр примет эвакуируемых из Израиля иностранных граждан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство иностранных дел страны.

«Министерская группа приняла решение об активизации специального национального плана ESTIA по приему и репатриации иностранных граждан из региона, находящегося в кризисной ситуации, через территорию Республики Кипр <...> Республика Кипр намерена предоставить возможности для репатриации иностранных граждан из Израиля через территорию Кипр», — пояснили в министерстве.

Отмечается, что план ESTIA на Кипре вводится в действие в случае чрезвычайной ситуации или кризиса.

До этого ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) сообщало, что 137 тысяч палестинцев из-за обстрелов покинули свои дома в секторе Газа. Они размещаются в специально обустроенных учреждениях для беженцев и перемещенных лиц в секторе Газа.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.

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