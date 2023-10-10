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Замглавы МИД встретился с делегацией ООН для обсуждения вопроса зерна

Замглавы МИД Вершинин обсудил с делегацией ООН доступ зерна РФ на мировые рынки

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Максим Богодвид/РИА Новости

Заместитель иностранных дел РФ Сергей Вершинин обсудил с генсеком Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспан и замгенсекретаря ООН Мартином Гриффитсом тему доступа российских удобрений и зерновых на мировые рынки. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Очередной раунд консультаций прошел 9 октября в Москве.

Как рассказали в МИД, в ходе встречи делегации обсудили заключенные 22 июля 2022 года Стамбульские договоренности «с упором на обеспечение выполнения действующего до 2025 г. Меморандума Россия-ООН по нормализации российского сельхозэкспорта».

Стороны обменялись мнениями по задачам налаживания беспрепятственного доступа российских удобрений и зерновых на мировые рынки в интересах глобальной продовольственной безопасности и поддержки нуждающихся стран, а также по вопросам устранения препятствий, возникших в связи с введением антироссийских санкций, уточнили в министерстве.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия продолжит в 2024 году осуществлять гуманитарные поставки зерна и удобрений наиболее нуждающимся странам.

Ранее МИД РФ сообщил о завершении переговоров по переработке 1 млн т зерна в Турции.

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