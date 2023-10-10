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Армия Израиля считает парламент Газы легитимной целью

AP: Израиль считает парламент Газы и министерства легитимными целями для армии

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Amir Cohen/Reuters

Израиль считает парламент сектора Газа и гражданские министерства легитимными целями для своей армии. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на представителя армии Израиля Ричарда Хехта.

«На брифинге во вторник представитель армии Израиля заявил, что парламент и гражданские министерства Газы являются легитимными целями в наступлении на ХАМАС», — передает агентство.

Хехт, отвечая на вопрос о том, будет ли израильская армия считать гражданское руководство ХАМАС законными целями, заявил, что если оттуда будет стрелять «ракетами боевик, это превращается в военную цель».

Ранее Израиль заявил, что полностью контролирует южную границу с сектором Газа. В свою очередь министерство здравоохранения в секторе Газа попросило в срочном порядке открыть коридор для доставки необходимой медицинской помощи в больницы анклава.

Ранее Нетяньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».

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