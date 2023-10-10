В МИД РФ указали на разведку США, пропустившую обострение конфликта на Ближнем Востоке

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обратила внимание на серьезный провал разведывательных служб Соединенных Штатов, не оповестивших о вероятном обострении палестино-израильского конфликта. Об этом сообщается в Telegram-канале российского дипломата.

Также Захарова подчеркнула, что во время интервью журналистам американских телеканалов государственный секретарь США Энтони Блинкен не стал комментировать просчеты разведслужб, допустивших обострение обстановки на Ближнем Востоке.

По словам представителя МИД РФ, Вашингтон «проморгал крупнейшее военное столкновение у ближайшего союзника».

«Как же получилось, что никто в США ни слова не сказал хотя бы за день до начала нынешней эскалации на Ближнем Востоке? Еще одна тайна, и она покруче убийства Джона Кеннеди», — написала Захарова.

До этого в США оценили вероятность объединения военной помощи Украине и Израилю. Конгрессмен-республиканец от штата Флорида Марио Диас-Баларт скептически отнесся к такой возможности.

8 октября Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.