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Лавров обвинил Запад в использовании устава ООН в корыстных целях

Лавров: Запад выдергивает из устава ООН то, что служит его потребностям

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Francis Mascarenhas/Reuters

Страны Запада выдергивают из устава Организации Объединеных Наций те постулаты, которые служат их геополитическим потребностям. Такое мнение выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров в своей статье, опубликованной на сайте МИД РФ.

Лавров считает, что коллективный Запад во главе с США присвоил себе ранг «вершителя судеб всего человечества» и начал закрывать глаза на наследие отцов-основателей ООН.

По словам министра, на словах не отрицая необходимость уважения норм и принципов Устава ООН, западные государства обращаются к ним выборочно, выбирают лишь то, что в определенный момент служит его корыстным геополитическим интересам.

Лавров добавил, что именно из-за действий Запада в мире становится все больше конфликтов. В частности, США и Евросоюз берут на себя обязательства, — письменные и юридические обязывающие, — а затем попросту о них забывают.

Лавров неоднократно выражал претензии к странам Запада. В частности он заявлял, что США пытаются монополизировать посреднические усилия по урегулированию конфликта между Палестиной и Израилем.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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