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СМИ сообщили о попытках Эрдогана помочь в переговорах Израиля и Палестины

Hürriyet: Эрдоган активно вмешивался в решение палестино-израильского конфликта

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Presidential Press Office/Handout via Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган активно участвовал в переговорных процессах по ситуации с палестино-израильским обострением, в Анкаре выразили готовность к содействию после решения сторон о прекращении боевых действий. Об этом сообщило издание Hürriyet.

По информации СМИ, Турция через дипломатические каналы оповестила Израиль и Палестину о готовности выступить в качестве посредника в решении конфликта.

«На данном этапе остановить войну или добиться прекращения огня не представляется реальным. Есть вещи, которые можно сделать, и есть вещи, которые сделать нельзя», — отметили в газете.

Подчеркивается, что военные Израиля и ХАМАС не смогли добиться прекращения огня. Планируется, что когда стороны прекратят боевые действия, то Турция вмешается в качестве посредника будущих переговоров.

Известно, что президент Турции 9 октября уже провел телефонные переговоры с лидерами Палестины и Израиля.

«Эрдоган вчера уже вмешался в процесс. Он — лидер, который может встречаться с представителями обеих стран», — заключили в издании.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен удалил пост с призывом к Израилю и ХАМАС прекратить огонь из-за критики.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.

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