В Крыму готовы поименно назвать причастных к украинской водной блокаде

В Крыму в рамках судебного процесса будет подготовлен полный список организаторов и исполнителей водной блокады полуострова, к которой причастна Украина. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в интервью РИА Новости.

Арбитражный суд Крыма 4 октября начал рассмотрение по существу первого иска об ущербе бюджету российского региона от водной блокады, устроенной Украиной в 2014 году. Дело рассматривается в закрытом режиме. Сумма претензий к украинской стороне составляет около 153 млрд рублей.

Константинов подчеркнул, что в ходе судебного процесса власти Крыма готовы назвать конкретные имена тех, кто водную блокаду инициировал, и кто был его непосредственным исполнителем. По его словам, некоторые имена уже озвучивались, однако полный список определит суд.

На прошлой неделе Константинов заявил, что в Крыму потребуют от Украины выплатить каждому жителю полуострова по 200 тысяч рублей в качестве моральной компенсации за водную блокаду.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.