Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Крыму готовы поименно назвать причастных к украинской водной блокаде

Константинов: Крым готов поименно назвать причастных к водной блокаде региона

close
100%
Константин Михальчевский/РИА Новости

В Крыму в рамках судебного процесса будет подготовлен полный список организаторов и исполнителей водной блокады полуострова, к которой причастна Украина. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в интервью РИА Новости.

Арбитражный суд Крыма 4 октября начал рассмотрение по существу первого иска об ущербе бюджету российского региона от водной блокады, устроенной Украиной в 2014 году. Дело рассматривается в закрытом режиме. Сумма претензий к украинской стороне составляет около 153 млрд рублей.

Константинов подчеркнул, что в ходе судебного процесса власти Крыма готовы назвать конкретные имена тех, кто водную блокаду инициировал, и кто был его непосредственным исполнителем. По его словам, некоторые имена уже озвучивались, однако полный список определит суд.

На прошлой неделе Константинов заявил, что в Крыму потребуют от Украины выплатить каждому жителю полуострова по 200 тысяч рублей в качестве моральной компенсации за водную блокаду.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.

Все новости на тему:
Крым
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий