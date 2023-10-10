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Лавров рассказал, на чем должен основываться новый мировой порядок

Лавров: новый мировой порядок должен основываться на уставе ООН

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что новый мировой порядок должен строиться на прочном фундаменте принципов Устава ООН. Об этом он написал в статье, опубликованной на сайте МИД РФ.

«Главное сейчас – не допустить его (Устава ООН. — «Газета.Ru») разрушения путем конъюнктурного выборочного жонглирования уставными принципами, добиться их выполнения во всей полноте и взаимосвязи всеми странами», — отметил Лавров.

По его словам, только при соблюдении норм международного права, указанных в Уставе ООН, человечество будет иметь шанс на преодоление «пагубного наследия однополярной эпохи».

До этого обозреватель Bloomberg Хал Брэндс писал, что атака ХАМАС на Израиль стала одним из свидетельств окончания гегемонии США.

По его мнению, эскалация конфликта в Израиле является одним из симптомов усугубляющегося кризиса глобальной безопасности.

Ранее в США выступили за реформу СБ ООН.

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