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В Японии депутата исключили из партии из-за визита в Россию

Общество обновления Японии исключило депутата Судзуки из-за визита в Россию

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Global Look Press

Японская оппозиционная партия Общество обновления Японии 10 октября исключила из своих рядов депутата Мунэо Судзуки из-за его визита в Россию. Об этом сообщил телеканал NHK.

Соответствующее решение вынесла дисциплинарная комиссия партии.

Судзуки не оповещал руководство партии о своей поездке. Помимо прочего, негативную реакцию вызвали его заявления в интервью российским СМИ. Например, депутат сказал, что он уверен в победе России в конфликте с Украиной и верит в будущее российского государства.

Депутат посетил Россию 1 октября. В ходе своего визита он провел ряд встреч, в том числе на уровне Министерства иностранных дел РФ. По сведениям МИД, с ним встретился заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко. Он отметил важный вклад японского политика в развитие двусторонних связей.

Генсек правительства Хирокадзу Мацуно и министр иностранных дел Ёко Камикава подчеркнули, что японские кабмин и МИД не знали о визите Судзуки в РФ.

Ранее Россия выразила протест Японии из-за военной активности у границы.

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