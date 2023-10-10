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Лавров заявил о новом многополярном миропорядке

Лавров заявил, что мировое большинство хочет жить в условиях многополярности

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Brendan McDermid/Reuters

Мировое большинство хочет существовать в рамках многополярной архитектуры и ее необходимо укреплять. Об этом говорится в статье министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, опубликованной на сайте МИД РФ.

Как пишет министр, дискуссия на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН убедительно подтвердила, что мир переживает кардинальные перемены. По его словам, на наших глазах «выковывается новый, более справедливый многополярный миропорядок».

Мировое большинство, представляющее 85% населения Земли, выступает за более справедливое распределение глобальных благ и за последовательную демократизацию международной жизни, заявил Лавров, отметив, что группа западных стран во главе с США стремится «неоколониальными методами затормозить естественный ход вещей и удержать свое ускользающее доминирование».

По его мнению, мировое большинство стремится укреплять суверенитет и отстаивать национальные интересы, традиции, культуру и образ жизни, и не желает «жить под чью-либо диктовку, хотят дружить и торговать и между собой, и с остальным миром – только на равных и к обоюдной выгоде».

Такой настрой был преобладающим в ходе недавних встреч в верхах БРИКС, G20 и Восточно-Азиатского саммита, добавил глава российского МИД.

Ранее Лавров заявил, что РФ не будет сотрудничать с Западом в угрожающих ее безопасности сферах.

Ранее Путин рассказал, что общего у Африки и России.

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