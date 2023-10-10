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В ХАМАС признали достойной позицию России в СБ ООН по палестино-израильскому конфликту

Представитель ХАМАС Абу-Марзук: позиция РФ в СБ ООН вокруг Газы была достойной

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Majdi Fathi/Global Look Press

Палестинское радикальное движение ХАМАС назвало достойной позицию России в заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по палестино-израильскому конфликту. Об этом заявил в интервью Al-Jazeera член политбюро движения Муса Абу-Марзук.

Накануне в ходе выступления в СБ постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Москва в ситуации с обострением вокруг сектора Газа выступает за прекращение огня и проведение переговоров.

По словам Мусы Абу-Марзука, позиция России была достойной, она не позволила США и Израилю продвинуть свою резолюцию в Совбезе.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.

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Война в Израиле
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