В ХАМАС признали достойной позицию России в СБ ООН по палестино-израильскому конфликту

Палестинское радикальное движение ХАМАС назвало достойной позицию России в заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по палестино-израильскому конфликту. Об этом заявил в интервью Al-Jazeera член политбюро движения Муса Абу-Марзук.

Накануне в ходе выступления в СБ постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Москва в ситуации с обострением вокруг сектора Газа выступает за прекращение огня и проведение переговоров.

По словам Мусы Абу-Марзука, позиция России была достойной, она не позволила США и Израилю продвинуть свою резолюцию в Совбезе.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.