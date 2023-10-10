В ХАМАС заявили, что выполнили цели в Израиле и теперь готовы к переговорам

Радикальное палестинское движение ХАМАС осуществило цели своей операции в Израиле и теперь открыто к любым обсуждениям и политическому диалогу. Об этом в интервью телеканалу Al-Jazeera заявил член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук.

Абу-Марзук подчеркнул, что движение открыто к переговорам.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.